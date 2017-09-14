Вкладчик1234
Ви пропонуєте зменшити з/п керівництву УЗ? Зараз на його утримання витрачається близько 3,6 млн/міс на 9 чол.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 09:11
Вкладчик1234
Ви пропонуєте зменшити з/п керівництву УЗ? Зараз на його утримання витрачається близько 3,6 млн/міс на 9 чол.
Додано: Чет 09 січ, 2020 09:30
"Зачем платить больше, если не видно разницы?"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 09 січ, 2020 09:32
Re: В Укрзалізниці підрахували, скільки збитків компанії...
А грузові перевезення у них не збиткові ? Якщо вигідніше возити автотранспортом , ніж залізницею - це означає тільки одне - в їх "консерваторії" щось явно неправильно працює . І оці всі нові керівники високооплачувані нічого змінити не вміють . Працювати в затратних економіках уміють абсолютно всі - особливо в монопольних . А от щось реально змінити - оце вже інша справа ...
Додано: Чет 09 січ, 2020 09:56
Re: черпаки
Все мы постоянно слышим про советские локомотивы, вагоны, людей. На полках 50-летние ямы просижены.. кто это сделал.. или ничего больше не сделал..
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:01
zega, что за бред про убыточность из-за постельного белья? оно бесплатное что ли? цена 50 грн в билете указана... тратят на стирку явно раза в 2-3 меньше (до обновления сотни раз окупят стоимость самого белья). Зарплата? да какая там зарплата. тысяч 10-12? разве это деньги сейчас? Обычная среднестатистическая официальная з/п по стране. А тут ещё всю жизнь в дороге.
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:23
Последний раз ехал на Интерсити Киев-Одесса за 1060 грн + 120 грн банка пива и сендвич. Так эти гавнюки даже тряпки на подголовниках не меняли - поправили после вышедшего и норм. Дешевле в Одессу из Киева прилететь с пересадкой, например через Польшу. В месть того чтоб менять тысячи км кривых рельс, вкладывая миллиарды, лучше бы развивали внутренние авиа сообщения.
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