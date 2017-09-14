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В Укрзалізниці підрахували,
скільки збитків компанії...

В Укрзалізниці підрахували, скільки збитків компанії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:11

Вкладчик1234
Ви пропонуєте зменшити з/п керівництву УЗ? Зараз на його утримання витрачається близько 3,6 млн/міс на 9 чол.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:30

  jeugen написав:Ви пропонуєте зменшити з/п керівництву УЗ? Зараз на його утримання витрачається близько 3,6 млн/міс на 9 чол.

"Зачем платить больше, если не видно разницы?"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:32

Re: В Укрзалізниці підрахували, скільки збитків компанії...

А грузові перевезення у них не збиткові ? Якщо вигідніше возити автотранспортом , ніж залізницею - це означає тільки одне - в їх "консерваторії" щось явно неправильно працює . І оці всі нові керівники високооплачувані нічого змінити не вміють . Працювати в затратних економіках уміють абсолютно всі - особливо в монопольних . А от щось реально змінити - оце вже інша справа ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:56

Re: черпаки

  gordiyan написав:мы слышим про обновление вагонов. но я не видел ни одного нового вагона кроме Интерсити. Стоимость билетов в некоторых направлениях дороже чем билеты на лоукостерные самолёты - тут вообще стоит призадуматься.

Все мы постоянно слышим про советские локомотивы, вагоны, людей. На полках 50-летние ямы просижены.. кто это сделал.. или ничего больше не сделал..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:01

zega, что за бред про убыточность из-за постельного белья? оно бесплатное что ли? цена 50 грн в билете указана... тратят на стирку явно раза в 2-3 меньше (до обновления сотни раз окупят стоимость самого белья). Зарплата? да какая там зарплата. тысяч 10-12? разве это деньги сейчас? Обычная среднестатистическая официальная з/п по стране. А тут ещё всю жизнь в дороге.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:23

Последний раз ехал на Интерсити Киев-Одесса за 1060 грн + 120 грн банка пива и сендвич. Так эти гавнюки даже тряпки на подголовниках не меняли - поправили после вышедшего и норм. Дешевле в Одессу из Киева прилететь с пересадкой, например через Польшу. В месть того чтоб менять тысячи км кривых рельс, вкладывая миллиарды, лучше бы развивали внутренние авиа сообщения.
ssnet
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