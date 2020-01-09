Протягом трьох тижнів у рамках боротьби з незаконним обігом пального в Україні ліквідували 439 нелегальних автозаправних станцій (АЗС).
Дивися повний текст За три тижні в Україні ліквідували близько 450 АЗС - Гончарук.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 15:14
За три тижні в Україні ліквідували близько 450 АЗС -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За три тижні в Україні ліквідували близько 450 АЗС - Гончарук.
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:14
Понятно, что убытки миллионные.
Кто крышевал нелегальную торговлю подакцизных товаром? Где уголовные дела?
Как государство собирается компенсировать убытки?
Если в ближайшее время не будет посадок - значит занесли и порешали.
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