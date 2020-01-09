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За три тижні в Україні
ліквідували близько 450 АЗС -...

За три тижні в Україні ліквідували близько 450 АЗС -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:14

За три тижні в Україні ліквідували близько 450 АЗС -...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом трьох тижнів у рамках боротьби з незаконним обігом пального в Україні ліквідували 439 нелегальних автозаправних станцій (АЗС).

Дивися повний текст За три тижні в Україні ліквідували близько 450 АЗС - Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:14

Понятно, что убытки миллионные.
Кто крышевал нелегальную торговлю подакцизных товаром? Где уголовные дела?
Как государство собирается компенсировать убытки?

Если в ближайшее время не будет посадок - значит занесли и порешали.
eucm
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