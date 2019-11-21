У державній службі зайнятості стартував новий проект для працевлаштування українців – Освітній портал державної служби зайнятості.
Дивися повний текст Держслужба створила освітній портал для допомоги у працевлаштуванні.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 15:36
Держслужба створила освітній портал для допомоги у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держслужба створила освітній портал для допомоги у працевлаштуванні.
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:36
с 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8408 грн (4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц), что на 380 грн больше, чем в 2019-м. В декабре этот показатель хотят довести до 9080 грн (на 672 грн больше)
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