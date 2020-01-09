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Ціни на газ в Україні можуть знизитися на початку 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:49
Пропонуємо до обговорення:
У Нафтогазі вважають, що ціни на газ на європейських енергетичних ринках на початку 2020 року можуть суттєво знизитися. Це призведе до падіння цін на газ і для українських споживачів.
Дивися повний текст Ціни на газ в Україні можуть знизитися на початку 2020 року — Нафтогаз
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Додано: Сер 08 січ, 2020 15:49
посмотрим, посмотрим.... Сегодня газ на Nymex смотрит вверх. Наверное новости с Ближнего Востока толкают....
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