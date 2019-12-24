Промінвестбанк оголосив про проведення зборів акціонерів, на яких має бути схвалено рішення про відмову від банківської ліцензії.
Дивися повний текст Промінвестбанк здає ліцензію та йде з банківського ринку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:24
Промінвестбанк здає ліцензію та йде з банківського ринку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Промінвестбанк здає ліцензію та йде з банківського ринку.
Додано: Сер 08 січ, 2020 18:24
Это маркер нездорового бизнес климата в стране...банк с показателем чистой прибыли в миллиард закрывается по надуманным причинам каких то там нарушений....при этом честно расплатившись по обязательствам...причина в другом, в нездоровой политике...основные акционеры ( инвесторы) россеяне...нам не нужна инвесторы под боком, а идеммк арабам и прочим попуасам, к стати они то и не спешат к нам , потому как видят с какой лёгкостью расправляются у нас с бизнесом...
|