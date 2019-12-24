RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Промінвестбанк здає ліцензію
та йде з банківського ринку

Промінвестбанк здає ліцензію та йде з банківського ринку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:24

Промінвестбанк здає ліцензію та йде з банківського ринку

Пропонуємо до обговорення:
Промінвестбанк оголосив про проведення зборів акціонерів, на яких має бути схвалено рішення про відмову від банківської ліцензії.

Дивися повний текст Промінвестбанк здає ліцензію та йде з банківського ринку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92744
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:24

Это маркер нездорового бизнес климата в стране...банк с показателем чистой прибыли в миллиард закрывается по надуманным причинам каких то там нарушений....при этом честно расплатившись по обязательствам...причина в другом, в нездоровой политике...основные акционеры ( инвесторы) россеяне...нам не нужна инвесторы под боком, а идеммк арабам и прочим попуасам, к стати они то и не спешат к нам , потому как видят с какой лёгкостью расправляются у нас с бизнесом...
prizrak9999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 03.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Верховний Суд підтвердив законність виведення з ринку...
R2 » П'ят 27 гру, 2019 16:24
1 106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 16:24
finuser318
Мораторій на продаж діятиме до запровадження ринку землі
R2 » Сер 25 гру, 2019 15:05
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2019 15:05
blueiceua
Фермери самі попросять допустити іноземців до ринку...
R2 » Вів 24 гру, 2019 14:22
3 155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 14:38
Puente

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.