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Sony представила власний електромобіль Vision-S (фото,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 19:23
Пропонуємо до обговорення:
Японська корпорація Sony без попереднього анонсу презентувала концепт власного електромобіля, який називається Vision-S.
Дивися повний текст Sony представила власний електромобіль Vision-S (фото, відео)
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Додано: Сер 08 січ, 2020 19:23
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