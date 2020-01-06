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Sony представила власний
електромобіль Vision-S (фото,...

Sony представила власний електромобіль Vision-S (фото,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:23

Sony представила власний електромобіль Vision-S (фото,...

Пропонуємо до обговорення:
Японська корпорація Sony без попереднього анонсу презентувала концепт власного електромобіля, який називається Vision-S.

Дивися повний текст Sony представила власний електромобіль Vision-S (фото, відео).
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:23

https://worldauto.com.ua/article/anons- ... --vision-s немного детальней об этой новости
igorek_b1988
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