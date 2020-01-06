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Мінімальна зарплата в Україні
перевищила показники...

Мінімальна зарплата в Україні перевищила показники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:42

Мінімальна зарплата в Україні перевищила показники...

Пропонуємо до обговорення:
Уперше за багато років рівень мінімалки українців перевіщив аналогічні показники Росії та Білорусі.

Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Україні перевищила показники Білорусі та Росії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:42

Кремлеботы замолкли, такие новости им нельзя комментировать.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:52

Во-первых, эта новость уже была.
А во-вторых, это всё-таки экономический форум, а не городской форум Зажопинска.
Меряться минимальными зарплатами, которые отличаются на +/- 10% - глупо, поскольку ничего толком не показывает. Ладно бы минимальная украинская зарплата была сопоставима с медианной российской или белорусской. А так это все - бла-бла-бла для целей агитпропа
PasserBy
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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