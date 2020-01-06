Уперше за багато років рівень мінімалки українців перевіщив аналогічні показники Росії та Білорусі.
Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Україні перевищила показники Білорусі та Росії.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 19:42
Мінімальна зарплата в Україні перевищила показники...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімальна зарплата в Україні перевищила показники Білорусі та Росії.
Додано: Сер 08 січ, 2020 19:52
Во-первых, эта новость уже была.
А во-вторых, это всё-таки экономический форум, а не городской форум Зажопинска.
Меряться минимальными зарплатами, которые отличаются на +/- 10% - глупо, поскольку ничего толком не показывает. Ладно бы минимальная украинская зарплата была сопоставима с медианной российской или белорусской. А так это все - бла-бла-бла для целей агитпропа
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