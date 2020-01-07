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Остаточна редакція законопроєкту
про ринок землі: що...

Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що...
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:47

Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення із правками до другого читання був опублікований на сайті Верховної Ради.

Дивися повний текст Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що змінилося.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:47

Любые банки и "кредитные организации" типа ОПГ могут скупать землю в любых количествах и забирать за долги?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 19:54

Re: Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що...

Треба повністю вилучити юрособи. Одна фізособа може наплодити безліч юросіб. Земля тільки у власності фізосіб і громад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:37

  lapay написав:Треба повністю вилучити юрособи. Одна фізособа може наплодити безліч юросіб. Земля тільки у власності фізосіб і громад.

Экспортировать кто будет?
esaul
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:46

Re: Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що...

  esaul написав:Экспортировать кто будет?

Землю? Продукти і зараз експортують, аж гай гуде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:56

Re: Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що...

Агрохолдинги як будуть працювати - на оренді ? Тоді вони цю землю ухекають в нуль - який смисл робити хоч щось на чужому ? А потім просто підуть кудись . Або й закриються тут .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:01

Re: Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що...

  Puente написав:Агрохолдинги як будуть працювати - на оренді ? Тоді вони цю землю ухекають в нуль - який смисл робити хоч щось на чужому ? А потім просто підуть кудись . Або й закриються тут .

Нехай оформляють на своїх робітників, з правом примусового викупу, за гривню, при звільнені.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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