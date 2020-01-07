Законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення із правками до другого читання був опублікований на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що змінилося.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 19:47
Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що змінилося.
Додано: Сер 08 січ, 2020 19:47
Любые банки и "кредитные организации" типа ОПГ могут скупать землю в любых количествах и забирать за долги?
Додано: Сер 08 січ, 2020 19:54
Re: Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що...
Треба повністю вилучити юрособи. Одна фізособа може наплодити безліч юросіб. Земля тільки у власності фізосіб і громад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:37
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:46
Re: Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:56
Re: Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що...
Агрохолдинги як будуть працювати - на оренді ? Тоді вони цю землю ухекають в нуль - який смисл робити хоч щось на чужому ? А потім просто підуть кудись . Або й закриються тут .
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:01
Re: Остаточна редакція законопроєкту про ринок землі: що...
Нехай оформляють на своїх робітників, з правом примусового викупу, за гривню, при звільнені.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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