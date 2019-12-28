З 1 січня змінилися ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої держреєстрації легкових автомобілів.
Дивися повний текст Змінено ставку зборів за першу держреєстрацію легкового авто.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 20:05
Змінено ставку зборів за першу держреєстрацію легкового авто
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Дивися повний текст Змінено ставку зборів за першу держреєстрацію легкового авто.
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:54
Ни чего нового
Эти проценты уже очень давно
Просто изменился прожиточный и он потянул итоговые цифры
Так что тут нету новости, точнее новость ни о чем
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