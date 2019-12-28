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Змінено ставку зборів за першу
держреєстрацію легкового авто

Змінено ставку зборів за першу держреєстрацію легкового авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 20:05

Змінено ставку зборів за першу держреєстрацію легкового авто

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня змінилися ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої держреєстрації легкових автомобілів.

Дивися повний текст Змінено ставку зборів за першу держреєстрацію легкового авто.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 20:05

тобто заохочують купувати дешеві кацапські автомобілі
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:54

Ни чего нового
Эти проценты уже очень давно
Просто изменился прожиточный и он потянул итоговые цифры
Так что тут нету новости, точнее новость ни о чем
mulder_vik
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