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Міністр економіки пояснив,
чому неможливо зафіксувати...

Міністр економіки пояснив, чому неможливо зафіксувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 21:58

Міністр економіки пояснив, чому неможливо зафіксувати...

Пропонуємо до обговорення:
Фіксований курс гривні призвів би до швидкої девальвації, як це вже траплялось раніше.

Дивися повний текст Міністр економіки пояснив, чому неможливо зафіксувати курс гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 22:05

Re: Міністр економіки пояснив, чому неможливо зафіксувати...

Можливо, але коли жити не в борг і робити запаси на чорний день. Тільки ми так не вміємо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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