Фіксований курс гривні призвів би до швидкої девальвації, як це вже траплялось раніше.
Дивися повний текст Міністр економіки пояснив, чому неможливо зафіксувати курс гривні.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 21:58
Міністр економіки пояснив, чому неможливо зафіксувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр економіки пояснив, чому неможливо зафіксувати курс гривні.
Додано: Сер 08 січ, 2020 22:05
Re: Міністр економіки пояснив, чому неможливо зафіксувати...
Можливо, але коли жити не в борг і робити запаси на чорний день. Тільки ми так не вміємо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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