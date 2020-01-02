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Загроз падіння гривні немає — Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 січ, 2020 22:09
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України не бачать загроз для девальвації гривні.
Дивися повний текст Загроз падіння гривні немає — Нацбанк
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R2
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:25
Невольно вспоминается небезызвестный Борис Николаевич )))
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Alex2007
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Додано: Чет 09 січ, 2020 09:00
А це не гривня падає -то долар зміцнюється. Це зовсім різні речі!
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slonslon
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Додано: Чет 09 січ, 2020 12:13
Шо? Таки началось?
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straponesa
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Додано: Чет 09 січ, 2020 13:07
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Додано: Чет 09 січ, 2020 14:52
а ще недавно по 23,08 можно було купляти.......
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 01:41
Ну звичайно немає, хі-хі!
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vidplatavorogam
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