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Загроз падіння гривні
немає — Нацбанк

Загроз падіння гривні немає — Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 22:09

Загроз падіння гривні немає — Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України не бачать загроз для девальвації гривні.

Дивися повний текст Загроз падіння гривні немає — Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:25

Невольно вспоминается небезызвестный Борис Николаевич )))


:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:00

А це не гривня падає -то долар зміцнюється. Це зовсім різні речі!
slonslon
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:13

Шо? Таки началось?
straponesa
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