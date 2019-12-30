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Потрібно на кілька років
встановити межу виплат...

Потрібно на кілька років встановити межу виплат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 22:34

Потрібно на кілька років встановити межу виплат...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій вважає за необхідне на кілька років встановити межу виплат дивідендів для всіх держпідприємств, який не повинен перевищувати 60% від їх прибутку.

Дивися повний текст Потрібно на кілька років встановити межу виплат дивідендів у 60% для всіх держпідприємств - Криклій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 22:36

Re: Потрібно на кілька років встановити межу виплат...

Может я чего-то не понимаю, но IMHO нормальное предприятие вначале вкладывается в своё развитие (чем в том числе уменьшает НДС и налог на прибыль) и только с того, что в конечном итоге осталось, платит дивиденды. Вопрос, что там забирается в виде дивидендов у “Укрзализныци”, если она перманентно убыточна?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 22:45

  moveton написав:Может я чего-то не понимаю, но IMHO нормальное предприятие вначале вкладывается в своё развитие (чем в том числе уменьшает НДС и налог на прибыль) и только с того, что в конечном итоге осталось, платит дивиденды. Вопрос, что там забирается в виде дивидендов у “Укрзализныци”, если она перманентно убыточна?

Участвовал как-то в аудите одного гос. предприятия. Если у обычных коммерсов идет борьба за то, чтобы не ухудшать фин. результат, то тут прямо противоположная картина. Начислить какой-нибудь резерв на несколько десятков лямов - легко! Но не приведи Господь что-то наоборот отвернуть. "Ребята, вы нам только прибыль не сделайте, а то нас тогда министерство заставит дивиденды платить".
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