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Нардепи пропонують встановити
новий податок для...

Нардепи пропонують встановити новий податок для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:48

Нардепи пропонують встановити новий податок для...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2713, яким планують урегулювати оподаткування доходів від грального бізнесу.

Дивися повний текст Нардепи пропонують встановити новий податок для грального бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:48

10%? А чего так много? Давайте им 1% сделаем. А лучше вообще 0. Люди ж работают, никого не трогают.
Конченые долбоны в правительстве. Эти букмейкеры миллиарды зарабатывают и налогов нихрена не платят
alex7gk
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