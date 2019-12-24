У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2713, яким планують урегулювати оподаткування доходів від грального бізнесу.
Дивися повний текст Нардепи пропонують встановити новий податок для грального бізнесу.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:48
Нардепи пропонують встановити новий податок для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи пропонують встановити новий податок для грального бізнесу.
Додано: Сер 08 січ, 2020 23:48
10%? А чего так много? Давайте им 1% сделаем. А лучше вообще 0. Люди ж работают, никого не трогают.
Конченые долбоны в правительстве. Эти букмейкеры миллиарды зарабатывают и налогов нихрена не платят
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