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Нардепи пропонують встановити
новий податок для...

Нардепи пропонують встановити новий податок для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:48

Нардепи пропонують встановити новий податок для...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2713, яким планують урегулювати оподаткування доходів від грального бізнесу.

Дивися повний текст Нардепи пропонують встановити новий податок для грального бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:48

10%? А чего так много? Давайте им 1% сделаем. А лучше вообще 0. Люди ж работают, никого не трогают.
Конченые долбоны в правительстве. Эти букмейкеры миллиарды зарабатывают и налогов нихрена не платят
alex7gk
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:47

Люди работают и платят 19,5% от своего дохода налогов, а бизнес с 80% маржой, который строиться на людских слабостях обложить налогом в 10%? Там в раде совсем конченные или как?
Согласен с предыдущим комментарием.
nazarradchenko
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:04

Re: Нардепи пропонують встановити новий податок для...

Не переживайте. Даже 1% налога никто платить не будет. А тут про какие-то сказочные 10% пишут. Я сам лудик, не верю, что игральный бизнес будет платить хоть какие-то налоги
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:40

И чем этот бизнес отличается от другого? почему - одни должны платить 18% налога, а другие 10%? Чем это обосновывается?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:37

Ждем массовой замены менеджеров "однорукими бандитами" :mrgreen: Не хочешь работать через ФОП, оформляй девочек рулетками, а мальчиков "однорукими бандитами", благо там с прибыли. а не с оборота ? :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:02

Налог для игорного должен быть 50-60%
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:21

  RomanTik написав:И чем этот бизнес отличается от другого? почему - одни должны платить 18% налога, а другие 10%? Чем это обосновывается?

Потому что 18% от прибыли и 10% от дохода - вещи разные.
dimo_0n
 
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