У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2713, яким планують урегулювати оподаткування доходів від грального бізнесу.
Дивися повний текст Нардепи пропонують встановити новий податок для грального бізнесу.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 23:48
Нардепи пропонують встановити новий податок для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи пропонують встановити новий податок для грального бізнесу.
Додано: Сер 08 січ, 2020 23:48
10%? А чего так много? Давайте им 1% сделаем. А лучше вообще 0. Люди ж работают, никого не трогают.
Конченые долбоны в правительстве. Эти букмейкеры миллиарды зарабатывают и налогов нихрена не платят
Додано: Чет 09 січ, 2020 09:47
Люди работают и платят 19,5% от своего дохода налогов, а бизнес с 80% маржой, который строиться на людских слабостях обложить налогом в 10%? Там в раде совсем конченные или как?
Согласен с предыдущим комментарием.
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:04
Re: Нардепи пропонують встановити новий податок для...
Не переживайте. Даже 1% налога никто платить не будет. А тут про какие-то сказочные 10% пишут. Я сам лудик, не верю, что игральный бизнес будет платить хоть какие-то налоги
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:40
И чем этот бизнес отличается от другого? почему - одни должны платить 18% налога, а другие 10%? Чем это обосновывается?
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Додано: Чет 09 січ, 2020 13:37
Ждем массовой замены менеджеров "однорукими бандитами" Не хочешь работать через ФОП, оформляй девочек рулетками, а мальчиков "однорукими бандитами", благо там с прибыли. а не с оборота ?
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:21
Додано: Чет 09 січ, 2020 19:05
А почему тогда не 25%? И это - на счет кухарок полегче, вроде как в правилах форума ограничений нет, поэтому держите свое мнение при себе, "великий финансист".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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