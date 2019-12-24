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Нардепи пропонують встановити
новий податок для...

Нардепи пропонують встановити новий податок для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:44

Re: Нардепи пропонують встановити новий податок для...

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти. Ок?

Вы разницу ловите вообще в понятиях прибыль и доход? Что мешает прибыль списать на амортизацию на общей? А? Почему ФОП упращенщик на 3-ей группе имеет 5% ставку от дохода, а не 20%? При этом ФОПы - вся семья и только счета на прием денег мнняются., Чтоб не вылазить за 5млн? И это считается нормально. Кто счита тут рентабельность? Вы учитывали сколько заносят за крышу? Не? Ну так о чем тогда можно говорить. Да, бизнесс был прибыльный, узаконят. Но с чего вдруг кухарки раскудахтадись о ставках налогов?
Розетка - ФОПы. Ну да мать их, это ритейл. Новаяпошта - вся в фопах. Поперешнюку денег мало? Или чего? Да много кто из крупных сидит в ФОПах на 2-й(несщасных пару тыщ платят) и 3-ей группах(пару тыщ +5% с вала) и за них никто не ноет. А тут за лотореи сопли рпзвесили. Раз выгодный бизнесс- бери и открой. На 200К населения обходится около 80К за точку. А потом рассказывайте о ставках.
В таком случае нужно и наркоту узаконить и прасиитуцию. Праституток вообще САРЕХ отсутствует :) Обложить их 70% налогом :))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:57

Re: Нардепи пропонують встановити новий податок для...

Ни о чем.
Какие то два малоизвестных депутата что то подали, таких законопроектов висячек сотни.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:30

Re: Нардепи пропонують встановити новий податок для...

  dimo_0n написав:Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти. Ок?

и вас тем же концом по тому же месту! Хамло!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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