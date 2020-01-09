Нардепи пропонують встановити новий податок для...

Додано: Чет 09 січ, 2020 19:44

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти. Ок?Вы разницу ловите вообще в понятиях прибыль и доход? Что мешает прибыль списать на амортизацию на общей? А? Почему ФОП упращенщик на 3-ей группе имеет 5% ставку от дохода, а не 20%? При этом ФОПы - вся семья и только счета на прием денег мнняются., Чтоб не вылазить за 5млн? И это считается нормально. Кто счита тут рентабельность? Вы учитывали сколько заносят за крышу? Не? Ну так о чем тогда можно говорить. Да, бизнесс был прибыльный, узаконят. Но с чего вдруг кухарки раскудахтадись о ставках налогов?Розетка - ФОПы. Ну да мать их, это ритейл. Новаяпошта - вся в фопах. Поперешнюку денег мало? Или чего? Да много кто из крупных сидит в ФОПах на 2-й(несщасных пару тыщ платят) и 3-ей группах(пару тыщ +5% с вала) и за них никто не ноет. А тут за лотореи сопли рпзвесили. Раз выгодный бизнесс- бери и открой. На 200К населения обходится около 80К за точку. А потом рассказывайте о ставках.В таком случае нужно и наркоту узаконить и прасиитуцию. Праституток вообще САРЕХ отсутствуетОбложить их 70% налогом