В Україні у 2019 році інвестовано близько 3,7 млрд євро у 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики.
Дивися повний текст У \"зелену\" енергетику України торік інвестували близько 3,7 мільярда євро.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 08:08
У "зелену" енергетику України торік інвестували близько...
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Дивися повний текст У \"зелену\" енергетику України торік інвестували близько 3,7 мільярда євро.
Додано: Чет 09 січ, 2020 08:08
Инвестировали. В надежде достать из карманов пересечных больше. Перемога, чьо :)
Додано: Чет 09 січ, 2020 08:23
Столько инвестиций (3,7 млрд евро) - а никто не радуется. И все знают - почему.
Почти как с игровыми автоматами.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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