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У "зелену" енергетику України
торік інвестували близько...

У "зелену" енергетику України торік інвестували близько...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 08:08

У "зелену" енергетику України торік інвестували близько...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у 2019 році інвестовано близько 3,7 млрд євро у 4500 МВт потужностей відновлюваної електроенергетики.

Дивися повний текст У \"зелену\" енергетику України торік інвестували близько 3,7 мільярда євро.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 08:08

Инвестировали. В надежде достать из карманов пересечных больше. Перемога, чьо :)
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 08:23

Столько инвестиций (3,7 млрд евро) - а никто не радуется. И все знают - почему.
Почти как с игровыми автоматами.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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