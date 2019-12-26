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Tesla наростила
постачання електромобілів

Tesla наростила постачання електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:55

Tesla наростила постачання електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Американський виробник електромобілів Tesla, який відкриє перший завод в Європі, за 2019 рік поставив 367,5 тисячі електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тисячі.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:56

... поставил 367,5 тысячи электрокаров, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года в 104,8 тысячи.

Похоже у Илона с математикой не очень)
Shall
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:27

Ну так сказано ж ПРИМЕРНО :) Там и в машинах все примерно, например, заявлено 400км, да она их проезжает на скорости до 50км/ч, а если 100-120, то уже 200-250км проедет на одной зарядке...
civ
 
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