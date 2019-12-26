|
|
|
Tesla наростила постачання електромобілів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 січ, 2020 10:55
Пропонуємо до обговорення:
Американський виробник електромобілів Tesla, який відкриє перший завод в Європі, за 2019 рік поставив 367,5 тисячі електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тисячі.
Дивися повний текст Tesla наростила постачання електромобілів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92756
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 10:56
... поставил 367,5 тысячи электрокаров, что примерно на 50% превышает показатель предыдущего года в 104,8 тысячи.
Похоже у Илона с математикой не очень)
-
Shall
-
-
- Повідомлень: 135
- З нами з: 21.06.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 11:27
Ну так сказано ж ПРИМЕРНО :) Там и в машинах все примерно, например, заявлено 400км, да она их проезжает на скорости до 50км/ч, а если 100-120, то уже 200-250км проедет на одной зарядке...
-
civ
-
-
- Повідомлень: 1555
- З нами з: 29.02.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|276
|
|
|1
|108
|
|
|2
|119
|
|