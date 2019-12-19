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Зеленський підписав закон про спрощення оренди держмайна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX, який Верховна Рада прийняла 3 жовтня 2019 року.
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