Постачальник електроенергії YASNO прийматиме платежі за електроенергію виключно за реквізитами IBAN.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 12:42
Українці платитимуть за електроенергію за реквізитами у...
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Дивися повний текст Українці платитимуть за електроенергію за реквізитами у форматі IBAN.
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:43
Наконец-то заторможенное yasno только сейчас вспомнило о iban, а 1-го января, как и раньше, сформировало мне счёт со старым р/с 26036300584873.
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