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Оцінку об’єкта нерухомості
можна отримати безкоштовно

Оцінку об’єкта нерухомості можна отримати безкоштовно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:51

Оцінку об’єкта нерухомості можна отримати безкоштовно

Пропонуємо до обговорення:
В Україні діє спрощена модель оцінки нерухомості: відтепер суб’єкт самостійно і безоплатно отримує оцінку нерухомості.

Дивися повний текст Оцінку об’єкта нерухомості можна отримати безкоштовно.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:51

Кто-то продавал недвигу уже в этом году, может подтвердить сказанное в статье?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:56

а отут реальність: "Закон набрав чинності 27.12.2019 року, крім п. 2 - 5 розд. I, які набирають чинності з першого числа місяця, що настає за днем оприлюднення Фондом державного майна рішення про введення в промислову експлуатацію програмного забезпечення Єдиної бази даних звітів про оцінку, але не пізніше 1 липня 2020 року."
yafet
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:21

Re: Оцінку об’єкта нерухомості можна отримати безкоштовно

Dobrofey написав:Кто-то продавал недвигу уже в этом году, может подтвердить сказанное в статье?
Ни кто ни чего бесплатно до 31.01.20 не получит
GALeon
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