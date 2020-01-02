В Україні діє спрощена модель оцінки нерухомості: відтепер суб’єкт самостійно і безоплатно отримує оцінку нерухомості.
Дивися повний текст Оцінку об’єкта нерухомості можна отримати безкоштовно.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 12:51
Оцінку об’єкта нерухомості можна отримати безкоштовно
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оцінку об’єкта нерухомості можна отримати безкоштовно.
Додано: Чет 09 січ, 2020 12:51
Кто-то продавал недвигу уже в этом году, может подтвердить сказанное в статье?
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:56
а отут реальність: "Закон набрав чинності 27.12.2019 року, крім п. 2 - 5 розд. I, які набирають чинності з першого числа місяця, що настає за днем оприлюднення Фондом державного майна рішення про введення в промислову експлуатацію програмного забезпечення Єдиної бази даних звітів про оцінку, але не пізніше 1 липня 2020 року."
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:21
Re: Оцінку об’єкта нерухомості можна отримати безкоштовно
Ни кто ни чего бесплатно до 31.01.20 не получит
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