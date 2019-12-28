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У центр Варшави впускатимуть
лише авто з нульовими викидами

У центр Варшави впускатимуть лише авто з нульовими викидами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:53

У центр Варшави впускатимуть лише авто з нульовими викидами

Пропонуємо до обговорення:
Для покращення екологічної ситуації у Польщі потрібен комплексний підхід, який включатиме збільшені плати за паркування і підвищення штрафів за некоректне паркування.

Дивися повний текст У центр Варшави впускатимуть лише авто з нульовими викидами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 12:53

Отличное решение, ждем такого в Киеве.
cannabis_ua
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