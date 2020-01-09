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У Раді хочуть підвищити
штрафи пішоходам

У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам
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  #123>
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:02

У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

Пропонуємо до обговорення:
У ВР зареєстровано законопроєкт, яким пропонується посилити відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

Дивися повний текст У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:02

Ща евробляхеры набегут и начнут кричать, что так ... правильно господам ездить мешают всякие смерды :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:46

Во исполнение такого закона придётся на каждом фонарном столбе установить камеры видеофиксации нарушений ПДД пешеходами :)
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:07

Всё правильно. Поддерживаю
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:17

Штрафы для пешеходов можно вводить ТОЛЬКО после полной стерилизации автонарушителей. Все нормальные люди согласятся с этим.
.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:50

255 грн... копейки. Эффекта никакого не будет. Предлагаю 20 тысяч хотя бы.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:53

freelanc, кстати про стерилизацию. В том же г. Запорожье каждый день куча аварийных ситуаций из-за выбегающих на дорогу собак. Периодически аварии. Но с этим ничего не делают...
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:53

Re: У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

В жизни не видел, чтобы пешехода оштрафовали за нарушение ПДД. Только читал в байках про Советский Союз. В чём профилактическое воздействие, если сейчас не штрафуют на три минимума, а будут не штрафовать на 20, знают только авторы пояснительной записки.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:04

  moveton написав:В жизни не видел, чтобы пешехода оштрафовали за нарушение ПДД. Только читал в байках про Советский Союз. В чём профилактическое воздействие, если сейчас не штрафуют на три минимума, а будут не штрафовать на 20, знают только авторы пояснительной записки.

Поэтому и не штрафуют - штрафы слишком маленькие.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:07

  avk написав:Во исполнение такого закона придётся на каждом фонарном столбе установить камеры видеофиксации нарушений ПДД пешеходами :)


Осталось только номера на одежде пешеходам вышить. :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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