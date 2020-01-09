У ВР зареєстровано законопроєкт, яким пропонується посилити відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху.
Дивися повний текст У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 13:02
У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам.
Додано: Чет 09 січ, 2020 13:02
Ща евробляхеры набегут и начнут кричать, что так ... правильно господам ездить мешают всякие смерды :mrgreen:
Додано: Чет 09 січ, 2020 13:46
Во исполнение такого закона придётся на каждом фонарном столбе установить камеры видеофиксации нарушений ПДД пешеходами :)
Додано: Чет 09 січ, 2020 14:17
Штрафы для пешеходов можно вводить ТОЛЬКО после полной стерилизации автонарушителей. Все нормальные люди согласятся с этим.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 14:50
255 грн... копейки. Эффекта никакого не будет. Предлагаю 20 тысяч хотя бы.
Додано: Чет 09 січ, 2020 14:53
freelanc, кстати про стерилизацию. В том же г. Запорожье каждый день куча аварийных ситуаций из-за выбегающих на дорогу собак. Периодически аварии. Но с этим ничего не делают...
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:53
Re: У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам
В жизни не видел, чтобы пешехода оштрафовали за нарушение ПДД. Только читал в байках про Советский Союз. В чём профилактическое воздействие, если сейчас не штрафуют на три минимума, а будут не штрафовать на 20, знают только авторы пояснительной записки.
Додано: Чет 09 січ, 2020 17:04
Поэтому и не штрафуют - штрафы слишком маленькие.
Додано: Чет 09 січ, 2020 17:07
Осталось только номера на одежде пешеходам вышить.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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