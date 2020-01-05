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У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам
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Додано: Чет 09 січ, 2020 17:31
maksymzp88 А на кого протокол оформляти? Чи кожен по вулицям гуляє з паспортом?
А оскільки немає важеля на зобов*язання пішоходів носити при собі документи - то і немає на кого виписувати штрафи.
І ще мені цікаво - якщо немає кому штрафувати водіїв - то хто буде штрафувати пішоходів?
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jeugen
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Додано: Чет 09 січ, 2020 17:36
дорог нету за пределами Киева так как мусора наверно пешеходов ловят вместо казнокрадов
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l4567
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Додано: Чет 09 січ, 2020 17:52
jeugen написав:
А оскільки немає важеля на зобов*язання пішоходів носити при собі документи - то і немає на кого виписувати штрафи.
Это уже перебор. Если бы отсутствие паспорта освобождало от ответственности, то какой смысл был бы вообще в админ и уголовных кодексах? Нарушил и неизвестно кто ты - берут тебя под белы руки и запирают в КПЗ до выяснения личности. Но наша полиция давно забыла, как это делается.
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moveton
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Додано: Чет 09 січ, 2020 17:59
moveton написав:
Это уже перебор. Если бы отсутствие паспорта освобождало от ответственности, то какой смысл был бы вообще в админ и уголовных кодексах? Нарушил и неизвестно кто ты - берут тебя под белы руки и запирают в КПЗ до выяснения личности. Но наша полиция давно забыла, как это делается.
Це дійсно так, але а ні міліція, і на скільки я вірно розумію ситуацію - то і поліція цього робити не будуть.
Найкраще покарання пішоходу придумав Верховний суд - смерть.
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jeugen
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:10
Давно пора, а то выбегают олени прямо под колёса, а ответственность водителя как за за человека.
Ещё велосипедистов тоже неплохо было бы прижать, а то мало того, что нормальным людям по городу мешают передвигаться, так ещё и ночью без фонарей и мигалок в чёрной одежде по проспекту Бандеры ездят
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Amid
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:14
moveton написав:
В жизни не видел, чтобы пешехода оштрафовали за нарушение ПДД. Только читал в байках про Советский Союз. В чём профилактическое воздействие, если сейчас не штрафуют на три минимума, а будут не штрафовать на 20, знают только авторы пояснительной записки.
Штрафовали и родственников и знакомых за переход в неположенном месте. Только настолько редко штрафуют, что вы, например, даже и не слышали о таком. Да и паспорт не каждый даст полицаю подержать. Реально, штрафы должны измеряется в тысячах гривен, т. к. если машина машину стукнет - ничего страшного, а если пешеход прыгнет под машину, то будет жесть для всех участников события
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safonovstanislav
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Додано: Чет 09 січ, 2020 19:51
штрафы для пешеходов это полный бред!!!
Amid написав:
Давно пора, а то выбегают олени прямо под колёса, а ответственность водителя как за за человека.
Ещё велосипедистов тоже неплохо было бы прижать, а то мало того, что нормальным людям по городу мешают передвигаться, так ещё и ночью без фонарей и мигалок в чёрной одежде по проспекту Бандеры ездят
(это походу выдумывают ещё один способ как забирать у людей деньги ...
)
по крайней мере в населённых пунктах.
в городах нужно жёстко ограничить скорость транспортных средств до 10 (десяти) - 20 км/ч.
за превышение штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто!
и должна быть обязательная остановка любого транспортного средства перед пешеходным переходом (как перед знаком "STOP") - не остановился штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто!Такие нововведение думаю действительно помогут снизить аварийность на дорогах!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:10
uaprofi
А если на пешехода наехали в ночное время, а он без отражающего жилета - то штраф 10% от стоимости жилья, в котором он живёт, а если это произошло на красный для него свет светофора или в неустановленном месте, то 20%
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Amid
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:16
uaprofi написав:
штрафы для пешеходов это полный бред!!!
Amid написав:
Давно пора, а то выбегают олени прямо под колёса, а ответственность водителя как за за человека.
Ещё велосипедистов тоже неплохо было бы прижать, а то мало того, что нормальным людям по городу мешают передвигаться, так ещё и ночью без фонарей и мигалок в чёрной одежде по проспекту Бандеры ездят
(это походу выдумывают ещё один способ как забирать у людей деньги ...
)
по крайней мере в населённых пунктах.
в городах нужно жёстко ограничить скорость транспортных средств до 10 (десяти) - 20 км/ч.
за превышение штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто!
и должна быть обязательная остановка любого транспортного средства перед пешеходным переходом (как перед знаком "STOP") - не остановился штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто!Такие нововведение думаю действительно помогут снизить аварийность на дорогах!!!
По-нормальному, нужно разграничить потоки людей и машин, чтоб пешеход не мог физически броситься под колёса. Например, как это сделано в Бангкоке. Машины - первый этаж, люди - второй этаж, поезд - третий этаж. Входы во все торговые центры со второго этажа. Но, на это денег нет, поэтому только жёсткие штрафы пешеходам, и за решётку за создание пешеходом аварийной ситуации.
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safonovstanislav
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Додано: Чет 09 січ, 2020 20:22
Рада пусть в начале решит вопрос с электро-скутерами.
А то они вообще вне закона у нас.
Велосипедистов тоже нужно жестко приучить к дорожкам и шлемам, а пешеходов отучить от прогулок там, где велики катаются.
А штрафы подымать - ума большого не надо.
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vladvlas
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