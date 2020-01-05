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У Раді хочуть підвищити
штрафи пішоходам

У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:31

maksymzp88 А на кого протокол оформляти? Чи кожен по вулицям гуляє з паспортом?
А оскільки немає важеля на зобов*язання пішоходів носити при собі документи - то і немає на кого виписувати штрафи.
І ще мені цікаво - якщо немає кому штрафувати водіїв - то хто буде штрафувати пішоходів?
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:36

дорог нету за пределами Киева так как мусора наверно пешеходов ловят вместо казнокрадов
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:52

  jeugen написав:А оскільки немає важеля на зобов*язання пішоходів носити при собі документи - то і немає на кого виписувати штрафи.

Это уже перебор. Если бы отсутствие паспорта освобождало от ответственности, то какой смысл был бы вообще в админ и уголовных кодексах? Нарушил и неизвестно кто ты - берут тебя под белы руки и запирают в КПЗ до выяснения личности. Но наша полиция давно забыла, как это делается.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:59

Re: У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

  moveton написав:Это уже перебор. Если бы отсутствие паспорта освобождало от ответственности, то какой смысл был бы вообще в админ и уголовных кодексах? Нарушил и неизвестно кто ты - берут тебя под белы руки и запирают в КПЗ до выяснения личности. Но наша полиция давно забыла, как это делается.

Це дійсно так, але а ні міліція, і на скільки я вірно розумію ситуацію - то і поліція цього робити не будуть.
Найкраще покарання пішоходу придумав Верховний суд - смерть.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:10

Re: У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

Давно пора, а то выбегают олени прямо под колёса, а ответственность водителя как за за человека.
Ещё велосипедистов тоже неплохо было бы прижать, а то мало того, что нормальным людям по городу мешают передвигаться, так ещё и ночью без фонарей и мигалок в чёрной одежде по проспекту Бандеры ездят
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:14

  moveton написав:В жизни не видел, чтобы пешехода оштрафовали за нарушение ПДД. Только читал в байках про Советский Союз. В чём профилактическое воздействие, если сейчас не штрафуют на три минимума, а будут не штрафовать на 20, знают только авторы пояснительной записки.

Штрафовали и родственников и знакомых за переход в неположенном месте. Только настолько редко штрафуют, что вы, например, даже и не слышали о таком. Да и паспорт не каждый даст полицаю подержать. Реально, штрафы должны измеряется в тысячах гривен, т. к. если машина машину стукнет - ничего страшного, а если пешеход прыгнет под машину, то будет жесть для всех участников события
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:51

  Amid написав:Давно пора, а то выбегают олени прямо под колёса, а ответственность водителя как за за человека.
Ещё велосипедистов тоже неплохо было бы прижать, а то мало того, что нормальным людям по городу мешают передвигаться, так ещё и ночью без фонарей и мигалок в чёрной одежде по проспекту Бандеры ездят


штрафы для пешеходов это полный бред!!!
(это походу выдумывают ещё один способ как забирать у людей деньги ... :( )
по крайней мере в населённых пунктах.
в городах нужно жёстко ограничить скорость транспортных средств до 10 (десяти) - 20 км/ч.
за превышение штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто!
и должна быть обязательная остановка любого транспортного средства перед пешеходным переходом (как перед знаком "STOP") - не остановился штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто!
Такие нововведение думаю действительно помогут снизить аварийность на дорогах!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:10

uaprofi
А если на пешехода наехали в ночное время, а он без отражающего жилета - то штраф 10% от стоимости жилья, в котором он живёт, а если это произошло на красный для него свет светофора или в неустановленном месте, то 20%
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:16

  uaprofi написав:
  Amid написав:Давно пора, а то выбегают олени прямо под колёса, а ответственность водителя как за за человека.
Ещё велосипедистов тоже неплохо было бы прижать, а то мало того, что нормальным людям по городу мешают передвигаться, так ещё и ночью без фонарей и мигалок в чёрной одежде по проспекту Бандеры ездят


штрафы для пешеходов это полный бред!!!
(это походу выдумывают ещё один способ как забирать у людей деньги ... :( )
по крайней мере в населённых пунктах.
в городах нужно жёстко ограничить скорость транспортных средств до 10 (десяти) - 20 км/ч.
за превышение штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто!
и должна быть обязательная остановка любого транспортного средства перед пешеходным переходом (как перед знаком "STOP") - не остановился штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто!
Такие нововведение думаю действительно помогут снизить аварийность на дорогах!!!

По-нормальному, нужно разграничить потоки людей и машин, чтоб пешеход не мог физически броситься под колёса. Например, как это сделано в Бангкоке. Машины - первый этаж, люди - второй этаж, поезд - третий этаж. Входы во все торговые центры со второго этажа. Но, на это денег нет, поэтому только жёсткие штрафы пешеходам, и за решётку за создание пешеходом аварийной ситуации.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 20:22

Рада пусть в начале решит вопрос с электро-скутерами.
А то они вообще вне закона у нас.

Велосипедистов тоже нужно жестко приучить к дорожкам и шлемам, а пешеходов отучить от прогулок там, где велики катаются.

А штрафы подымать - ума большого не надо.
vladvlas
 
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