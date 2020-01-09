У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Amid написав:Давно пора, а то выбегают олени прямо под колёса, а ответственность водителя как за за человека. Ещё велосипедистов тоже неплохо было бы прижать, а то мало того, что нормальным людям по городу мешают передвигаться, так ещё и ночью без фонарей и мигалок в чёрной одежде по проспекту Бандеры ездят
штрафы для пешеходов это полный бред!!! (это походу выдумывают ещё один способ как забирать у людей деньги ... ) по крайней мере в населённых пунктах. в городах нужно жёстко ограничить скорость транспортных средств до 10 (десяти) - 20 км/ч. за превышение штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто! и должна быть обязательная остановка любого транспортного средства перед пешеходным переходом (как перед знаком "STOP") - не остановился штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто! Такие нововведение думаю действительно помогут снизить аварийность на дорогах!!!
Та лучше вообще авто запретить. И пешеходам ограничить скорость до 5 км в час. Точно аварийности не будет.
П.С. В реале лучше всех, вне зависимости от наличия транспорта, обязать сдавать ПДД по достижении 18 лет, в противном случае делать автоматически виновным в любом ДТП.
uaprofi написав:штрафы для пешеходов это полный бред!!!
У меня к Вам только один вопрос - маленькую книжечку, называется ПДД, в руках держали ? Открою Вам большую тайну, только ТССССС... никому не говорите... пешеход-это УЧАСТНИК дорожного движения и Админ Кодекс не делает различия на водитель/не водитель, а всех под одну гребенку - участники дорожного движения. Потому, если водитель авто создал аварийную ситуацию, то ему штраф 680 грн, если пешеход создал аварийку, то ему тоже 680 грн. Логично, ведь! Не?
uaprofi написав:штрафы для пешеходов это полный бред!!!
У меня к Вам только один вопрос - маленькую книжечку, называется ПДД, в руках держали ? Открою Вам большую тайну, только ТССССС... никому не говорите... пешеход-это УЧАСТНИК дорожного движения и Админ Кодекс не делает различия на водитель/не водитель, а всех под одну гребенку - участники дорожного движения. Потому, если водитель авто создал аварийную ситуацию, то ему штраф 680 грн, если пешеход создал аварийку, то ему тоже 680 грн. Логично, ведь! Не?
хорошо что Вы читали ПДД!
"26.1. Пешеходам разрешается двигаться в жилой и пешеходной зоне как по тротуарам, так и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны создавать безосновательных препятствий для их движения."
так вот эти преимущества пешеходов в жилой зоне хорошо бы расширить на все дороги в населённых пунктах. и тут будет очень логично ограничение скорости ТС в городах до 20 км/ч. Кстати такое ограничение скорости поможет не только сократить ДТП, но и даст толчёк в развитии индивидуального электротранспорта (например гиробордов и электросамокатов). И тогда наконец велосипедисты и люди на самокатах будут чувствовать себя полноправными участниками дорожного движение. И заметьте при ограничение скорости всех ТС до 20 км /ч - фактически даже не нужно создавать новой инфраструктуры - она вся готова!