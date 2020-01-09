У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:38

uaprofi написав: если водитель не уверен что он сможет затормозить если вдруг на проезжей части окажется допустим ребёнок - то он должен ехать 10 км/ч или даже 3 км/ч если водитель не уверен что он сможет затормозить если вдруг на проезжей части окажется допустим ребёнок - то он должен ехать 10 км/ч или даже 3 км/ч

Только глупый водитель не делает того, что вы написали. Пешеходы устраивают беспредел на дорогах. Возле рынков, вокзалов, люди ходят по проезжей части, как по тротуару, и даже не смотрят по сторонам. В подобных местах, где обитают особенно отбитые на голову пешеходы, приходится ехать осторожно и с минимальной скоростью, чтоб не повредить своё ценное имущество об тело ходока, ещё и в тюрягу сесть из-за такого идиота. Особенно смешно, когда подобных индивидов давят троллейбусы или маршрутки. Там водители не церемонятся, едут прям на пешехода, т. к. у них график, деньги, заработок, в отличии от водителей легковушек. Многие бабки прям прыгают под машину с целью наживы, по-этому всегда ржу, когда троллейбусы их пытаются задавить, даже на пешеходных переходах. Все легковушки стоят, её пропускают, а троллейбус давит. Видать там такие же отбитые на голову водители в троллейбусахЯ не против пешеходов. Я за соблюдение законов и правил дорожного движения. Я презираю всех, кто нарушает Законы Украины. Мы живём в правовом государстве. Каждый должен отвечать за содеянное, независимо от того, водитель он или пешеход.