У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

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Amid написав:Давно пора, а то выбегают олени прямо под колёса, а ответственность водителя как за за человека. Ещё велосипедистов тоже неплохо было бы прижать, а то мало того, что нормальным людям по городу мешают передвигаться, так ещё и ночью без фонарей и мигалок в чёрной одежде по проспекту Бандеры ездят
штрафы для пешеходов это полный бред!!! (это походу выдумывают ещё один способ как забирать у людей деньги ... ) по крайней мере в населённых пунктах. в городах нужно жёстко ограничить скорость транспортных средств до 10 (десяти) - 20 км/ч. за превышение штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто! и должна быть обязательная остановка любого транспортного средства перед пешеходным переходом (как перед знаком "STOP") - не остановился штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто! Такие нововведение думаю действительно помогут снизить аварийность на дорогах!!!
Та лучше вообще авто запретить. И пешеходам ограничить скорость до 5 км в час. Точно аварийности не будет.
П.С. В реале лучше всех, вне зависимости от наличия транспорта, обязать сдавать ПДД по достижении 18 лет, в противном случае делать автоматически виновным в любом ДТП.
uaprofi написав:штрафы для пешеходов это полный бред!!!
У меня к Вам только один вопрос - маленькую книжечку, называется ПДД, в руках держали ? Открою Вам большую тайну, только ТССССС... никому не говорите... пешеход-это УЧАСТНИК дорожного движения и Админ Кодекс не делает различия на водитель/не водитель, а всех под одну гребенку - участники дорожного движения. Потому, если водитель авто создал аварийную ситуацию, то ему штраф 680 грн, если пешеход создал аварийку, то ему тоже 680 грн. Логично, ведь! Не?
uaprofi написав:штрафы для пешеходов это полный бред!!!
У меня к Вам только один вопрос - маленькую книжечку, называется ПДД, в руках держали ? Открою Вам большую тайну, только ТССССС... никому не говорите... пешеход-это УЧАСТНИК дорожного движения и Админ Кодекс не делает различия на водитель/не водитель, а всех под одну гребенку - участники дорожного движения. Потому, если водитель авто создал аварийную ситуацию, то ему штраф 680 грн, если пешеход создал аварийку, то ему тоже 680 грн. Логично, ведь! Не?
хорошо что Вы читали ПДД!
"26.1. Пешеходам разрешается двигаться в жилой и пешеходной зоне как по тротуарам, так и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны создавать безосновательных препятствий для их движения."
так вот эти преимущества пешеходов в жилой зоне хорошо бы расширить на все дороги в населённых пунктах. и тут будет очень логично ограничение скорости ТС в городах до 20 км/ч. Кстати такое ограничение скорости поможет не только сократить ДТП, но и даст толчёк в развитии индивидуального электротранспорта (например гиробордов и электросамокатов). И тогда наконец велосипедисты и люди на самокатах будут чувствовать себя полноправными участниками дорожного движение. И заметьте при ограничение скорости всех ТС до 20 км /ч - фактически даже не нужно создавать новой инфраструктуры - она вся готова!
uaprofi написав:штрафы для пешеходов это полный бред!!!
У меня к Вам только один вопрос - маленькую книжечку, называется ПДД, в руках держали ? Открою Вам большую тайну, только ТССССС... никому не говорите... пешеход-это УЧАСТНИК дорожного движения и Админ Кодекс не делает различия на водитель/не водитель, а всех под одну гребенку - участники дорожного движения. Потому, если водитель авто создал аварийную ситуацию, то ему штраф 680 грн, если пешеход создал аварийку, то ему тоже 680 грн. Логично, ведь! Не?
хорошо что Вы читали ПДД!
"26.1. Пешеходам разрешается двигаться в жилой и пешеходной зоне как по тротуарам, так и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны создавать безосновательных препятствий для их движения."
так вот эти преимущества пешеходов в жилой зоне хорошо бы расширить на все дороги в населённых пунктах. и тут будет очень логично ограничение скорости ТС в городах до 20 км/ч. Кстати такое ограничение скорости поможет не только сократить ДТП, но и даст толчёк в развитии индивидуального электротранспорта (например гиробордов и электросамокатов). И тогда наконец велосипедисты и люди на самокатах будут чувствовать себя полноправными участниками дорожного движение. И заметьте при ограничение скорости всех ТС до 20 км /ч - фактически даже не нужно создавать новой инфраструктуры - она вся готова!
Для развития инд электротранспорта нужны велодорожки и требования даже для электросамоката иметь водительские права. А лимит и в 20 км/ч не спасёт идиота, который ночью решил в темной одежде выйти на пробежку на проезжую часть в неосвещенном месте, перебежать дорогу, или такого же идиота на велосипеде без отражателей, в чёрном и без фар. Ответственность должна быть обоюдной. Имхо, если пешеход, например, грубо, нарушил правила, то он должен и весь ущерб компенсировать, и штраф заплатить, и если насмерть, то только сам и виноват.
автомобиль - это средство повышенной опасности. Исходя из этого и в жилеты нужно наряжать не пешеходов - а автомобили!!! И принудительно обязать всех водителей механическим способом ограничивать скорость движение ТС до 20 км /ч Пешеходы должны иметь полюбому преимущества в движении!!! если водитель не уверен что он сможет затормозить если вдруг на проезжей части окажется допустим ребёнок - то он должен ехать 10 км/ч или даже 3 км/ч Штраф для пешехода который не может фактически причинить вред едущей железяке - это полный бред. Всю ответственность в любом случае - должен нести водитель. Не уверен что справишься с управлением - не садись за руль средства повышенной опасности!!!
Faceless написав:Для развития инд электротранспорта нужны велодорожки и требования даже для электросамоката иметь водительские права
во многим местах эту инфраструктуру не создать или это будет очень проблематично и дорого! Как вариант повторюсь - ограничить для всех скорость движение до 20 км/ч - и это даст возможность ездить по дорогам на самокатах
uaprofi написав:если водитель не уверен что он сможет затормозить если вдруг на проезжей части окажется допустим ребёнок - то он должен ехать 10 км/ч или даже 3 км/ч
Только глупый водитель не делает того, что вы написали. Пешеходы устраивают беспредел на дорогах. Возле рынков, вокзалов, люди ходят по проезжей части, как по тротуару, и даже не смотрят по сторонам. В подобных местах, где обитают особенно отбитые на голову пешеходы, приходится ехать осторожно и с минимальной скоростью, чтоб не повредить своё ценное имущество об тело ходока, ещё и в тюрягу сесть из-за такого идиота. Особенно смешно, когда подобных индивидов давят троллейбусы или маршрутки. Там водители не церемонятся, едут прям на пешехода, т. к. у них график, деньги, заработок, в отличии от водителей легковушек. Многие бабки прям прыгают под машину с целью наживы, по-этому всегда ржу, когда троллейбусы их пытаются задавить, даже на пешеходных переходах. Все легковушки стоят, её пропускают, а троллейбус давит. Видать там такие же отбитые на голову водители в троллейбусах
Я не против пешеходов. Я за соблюдение законов и правил дорожного движения. Я презираю всех, кто нарушает Законы Украины. Мы живём в правовом государстве. Каждый должен отвечать за содеянное, независимо от того, водитель он или пешеход.
uaprofi написав:И тогда наконец велосипедисты и люди на самокатах будут чувствовать себя полноправными участниками дорожного движение.
Я бы вообще запретил велосипеды. Нет инфраструктуры для этого вида транспорта.
uaprofi написав:
Faceless написав:Для развития инд электротранспорта нужны велодорожки и требования даже для электросамоката иметь водительские права
во многим местах эту инфраструктуру не создать или это будет очень проблематично и дорого! Как вариант повторюсь - ограничить для всех скорость движение до 20 км/ч - и это даст возможность ездить по дорогам на самокатах
Для её создания не надо ничего экстраординарного, да и они без особых проблем делят проезжую часть с автомобилями. В исторических районах европейских городов проблемы никакой нет, а у нас, видите ли, проблематично. Нет никакой особой сложности, как и необходимости снижения скорости до асбурдного порога