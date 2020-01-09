У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

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Faceless написав:Для её создания не надо ничего экстраординарного, да и они без особых проблем делят проезжую часть с автомобилями.
Я бы не ориентировался на Европу. Не всё, что там делается - хорошо. Да и неизвестно, приживётся у нас то, что работает там. Вот, например, Вена. Весь центр города изрезан широкими отделенными велодорожками. Только велосипедистов там не ездит. Видимо, просто не хотят. Нормальные люди добровольно не пересядут с автомобиля на велосипед, по-этому, в тех же Нидерландах, ввели конский налог на владение автомобилем. Просто загнали людей в угол, и теперь это самая велосипедная страна. Нет никакого смысла отдавать часть проезжей части редким велосипедистам, которые ещё и бензин не покупают, т.е. не оплачивают ремонт дороги, по которой едут.
Вот, снимал лично. Зелёное - это велодорожка. Весь центр Вены в таких огромных пустых велодорожках.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в П'ят 10 січ, 2020 08:57, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Для развития инд электротранспорта нужны велодорожки и требования даже для электросамоката иметь водительские права
во многим местах эту инфраструктуру не создать или это будет очень проблематично и дорого! Как вариант повторюсь - ограничить для всех скорость движение до 20 км/ч - и это даст возможность ездить по дорогам на самокатах
Если полосы ОТ сделали, то ничего не мешает и велодорожки сделать. Вся европа так ездит. Нет никаких проблем. Чтобы создать велодорожку достаточно полосы всего 1-1.5м. Паркованцев на тротуарах удалить, отделить метр для вело, нанести разметку и знаки, бордюры на перекрестках утопить - вот и всё. Водительские права для вело/самоката ничего не дадут т.к. на них нет номеров, в европе им просто ограничили максимальную скорость. Самый большой беспредел у нас как раз с пешеходами в районе рынков и паркованцами в неположенном месте.
moveton написав:В жизни не видел, чтобы пешехода оштрафовали за нарушение ПДД. Только читал в байках про Советский Союз. В чём профилактическое воздействие, если сейчас не штрафуют на три минимума, а будут не штрафовать на 20, знают только авторы пояснительной записки.
Мене в 1995 році оштрафували за перехід на червоне світло. Хрещатик-Прорізна
Faceless написав:Для её создания не надо ничего экстраординарного, да и они без особых проблем делят проезжую часть с автомобилями.
Я бы не ориентировался на Европу. Не всё, что там делается - хорошо. Да и неизвестно, приживётся у нас то, что работает там. Вот, например, Вена. Весь центр города изрезан широкими отделенными велодорожками. Только велосипедистов там не ездит. Видимо, просто не хотят. Нормальные люди добровольно не пересядут с автомобиля на велосипед, по-этому, в тех же Нидерландах, ввели конский налог на владение автомобилем. Просто загнали людей в угол, и теперь это самая велосипедная страна. Нет никакого смысла отдавать часть проезжей части редким велосипедистам, которые ещё и бензин не покупают, т.е. не оплачивают ремонт дороги, по которой едут.
Вот, снимал лично. Зелёное - это велодорожка. Весь центр Вены в таких огромных пустых велодорожках.
Вот это как раз именно то, что перенимать стоит, велосипедизацию, прокат вело/самокатов, и развитой ОТ. В итоге выигрывают все. И что вам на фото не нравится, не понятно. Пробка выглядела бы лучше?
safonovstanislav написав:Только глупый водитель не делает того, что вы написали. Пешеходы устраивают беспредел на дорогах. Возле рынков, вокзалов, люди ходят по проезжей части, как по тротуару, и даже не смотрят по сторонам. В подобных местах, где обитают особенно отбитые на голову пешеходы, приходится ехать осторожно и с минимальной скоростью, чтоб не повредить своё ценное имущество об тело ходока, ещё и в тюрягу сесть из-за такого идиота.
Что насчет водителей которым лень дотащить свою задницу до магазина и паркуются прямо на тротуаре у входа? Что насчет тротуаров заставленных автомобилями? Я понимаю что те кто занимаются благоустройством городов не расценивают себя пешеходами, отсюда и следует большее внимание проезжей части и игнорирование удобства перемещения пешеходов либо велосипедистов. Аварий из-за водителей автотранспорта намного больше чем по вине пешеходов/велосипедистов.
Faceless написав:Я бы не ориентировался на Европу. Не всё, что там делается - хорошо. Да и неизвестно, приживётся у нас то, что работает там. Вот, например, Вена. Весь центр города изрезан широкими отделенными велодорожками. Только велосипедистов там не ездит. Видимо, просто не хотят. Нормальные люди добровольно не пересядут с автомобиля на велосипед, по-этому, в тех же Нидерландах, ввели конский налог на владение автомобилем. Просто загнали людей в угол, и теперь это самая велосипедная страна. Нет никакого смысла отдавать часть проезжей части редким велосипедистам, которые ещё и бензин не покупают, т.е. не оплачивают ремонт дороги, по которой едут.
Вот, снимал лично. Зелёное - это велодорожка. Весь центр Вены в таких огромных пустых велодорожках.
Я был в Вене в октябре прошлого года, велосипедисты там есть. То что на фото - это бульвар и пешеходная дорожка на бульваре также пуста - все пешеходы на боковых тротуарах) А у нас на бульваре Шевченко посередине бульвара много пешеходов? Сам по себе бульвар не удобен для пешеходов т.к. до любого объекта требуется перейти улицу. Поэтому по ним только гуляют, но не ходят в ближайший магазин/аптеку/обменник и т.п. Не везде там такие широкие велодорожки. На узких улочках там они и меньше метра бывают. В некоторых переулках их вообще нет, но это не мешает - т.к. на паралельной улице обязательно есть. И оренда электросамоката там 1 евро.
Востаннє редагувалось v0f41k в П'ят 10 січ, 2020 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:И что вам на фото не нравится, не понятно. Пробка выглядела бы лучше?
Дело не в фото, а в том, что таким велодорожкам позавидовали бы голландцы, только вот в Утрехте за день до этого в такую же погоду в такое же время дня реально пробки из велосипедистов, а тут такая шикарнейшая велоинфраструктура просто простаивает. И есть огромная вероятность, что в Украине будет то же самое.
hlaaluu написав:Что насчет водителей которым лень дотащить свою задницу до магазина и паркуются прямо на тротуаре у входа? Что насчет тротуаров заставленных автомобилями?
Мне такое тоже не нравится, но сам так делаю, т.к. так делают все. Дурной пример заразителен. За парковку на тротуаре нужно очень жёстко наказывать, тогда никто не будет так парковаться. А когда 10 машин стоит на тротуаре, уж извините, я поставлю свою одиннадцатым.
Faceless написав:И что вам на фото не нравится, не понятно. Пробка выглядела бы лучше?
Дело не в фото, а в том, что таким велодорожкам позавидовали бы голландцы, только вот в Утрехте за день до этого в такую же погоду в такое же время дня реально пробки из велосипедистов, а тут такая шикарнейшая велоинфраструктура просто простаивает. И есть огромная вероятность, что в Украине будет то же самое.
Конский налог на владение авто в нидерландах - тоже крайность. Живущим на большом расстоянии от мегаполиса авто необходимы. В Украине целесообразно ввести налог на парковку авто на улицах мегаполисов. Хочешь авто в мегаполисе - покупай/арендуй гараж или паркинг или дорого плати за парковку. Не можешь позволить - езди на такси, ОТ или веле.
v0f41k написав:Хочешь авто в мегаполисе - покупай/арендуй гараж или паркинг или дорого плати за парковку. Не можешь позволить - езди на такси, ОТ или веле.
Да, тема классная. Днепр - 699 грн/месяц. Киев - 630 грн/месяц. Это абонемент на общественные парковки. Причём, чем дороже стоит парковка или абонемент, тем легче найти место для своего авто. Так что, высокая цена - это даже плюс. Лучше припарковаться задорого, чем вообще не найти место, чтоб припарковаться.