У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:22

Faceless написав: Я бы не ориентировался на Европу. Не всё, что там делается - хорошо. Да и неизвестно, приживётся у нас то, что работает там. Вот, например, Вена. Весь центр города изрезан широкими отделенными велодорожками. Только велосипедистов там не ездит. Видимо, просто не хотят. Нормальные люди добровольно не пересядут с автомобиля на велосипед, по-этому, в тех же Нидерландах, ввели конский налог на владение автомобилем. Просто загнали людей в угол, и теперь это самая велосипедная страна. Нет никакого смысла отдавать часть проезжей части редким велосипедистам, которые ещё и бензин не покупают, т.е. не оплачивают ремонт дороги, по которой едут.



Вот, снимал лично. Зелёное - это велодорожка. Весь центр Вены в таких огромных пустых велодорожках.

Я бы не ориентировался на Европу. Не всё, что там делается - хорошо. Да и неизвестно, приживётся у нас то, что работает там. Вот, например, Вена. Весь центр города изрезан широкими отделенными велодорожками. Только велосипедистов там не ездит. Видимо, просто не хотят. Нормальные люди добровольно не пересядут с автомобиля на велосипед, по-этому, в тех же Нидерландах, ввели конский налог на владение автомобилем. Просто загнали людей в угол, и теперь это самая велосипедная страна. Нет никакого смысла отдавать часть проезжей части редким велосипедистам, которые ещё и бензин не покупают, т.е. не оплачивают ремонт дороги, по которой едут.Вот, снимал лично. Зелёное - это велодорожка. Весь центр Вены в таких огромных пустых велодорожках.

Я был в Вене в октябре прошлого года, велосипедисты там есть. То что на фото - это бульвар и пешеходная дорожка на бульваре также пуста - все пешеходы на боковых тротуарах) А у нас на бульваре Шевченко посередине бульвара много пешеходов? Сам по себе бульвар не удобен для пешеходов т.к. до любого объекта требуется перейти улицу. Поэтому по ним только гуляют, но не ходят в ближайший магазин/аптеку/обменник и т.п.Не везде там такие широкие велодорожки. На узких улочках там они и меньше метра бывают. В некоторых переулках их вообще нет, но это не мешает - т.к. на паралельной улице обязательно есть. И оренда электросамоката там 1 евро.