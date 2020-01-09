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У Раді хочуть підвищити
штрафи пішоходам

У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:28

  safonovstanislav написав:
  uaprofi написав:Как вариант повторюсь - ограничить для всех скорость движение до 20 км/ч - и это даст возможность ездить по дорогам на самокатах

Сейчас ремонт дорог происходит за счёт налогов с продажи бензина. Нет машин = нет дорог. Или вы думаете, что владельцы самокатов будут скидыватся на ремонт дорог?

Нет машин - нет разбитых дорог. Если сделать, например, как во Вьетнаме, 200% налога при покупки машины и 20% от стоимости (вроде как новой) в год, то все проблемы решатся. И пробок не будет и дороги будут с нормм переходами и заборчиками вокруг. С местом для скутеров, велосипедов и общественного транспорта проблем не будет. И парковок будет достаточно.
зы. В Европе налог с бензина в раз 5 больше, а затраты на ремонт примерно одинаковые, так что не нойте.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:44

ssnet
Поэтому во Вьетнаме большинство покупают пикапы, поскольку это идёт как грузовой автомобиль и нет таких конских налогов. С другой стороны не стоит сравнивать реальную покупательную способность вьетнамца и зубожілого наріда, который получая официально минималку ездит на новом рейнж ровере.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:46

штрафы пешеходам?

Amid Да их скоро не будет! Пешеходов сбивают уже на тротуарах - там удобнее разворачиваться, а не в пробках стоять!
Marica
 
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