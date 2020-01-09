У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

safonovstanislav написав:
Сейчас ремонт дорог происходит за счёт налогов с продажи бензина. Нет машин = нет дорог. Или вы думаете, что владельцы самокатов будут скидыватся на ремонт дорог?
Нет машин - нет разбитых дорог. Если сделать, например, как во Вьетнаме, 200% налога при покупки машины и 20% от стоимости (вроде как новой) в год, то все проблемы решатся. И пробок не будет и дороги будут с нормм переходами и заборчиками вокруг. С местом для скутеров, велосипедов и общественного транспорта проблем не будет. И парковок будет достаточно.
зы. В Европе налог с бензина в раз 5 больше, а затраты на ремонт примерно одинаковые, так что не нойте.