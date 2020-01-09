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У Раді хочуть підвищити
штрафи пішоходам

У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам
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  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:28

  safonovstanislav написав:
  uaprofi написав:Как вариант повторюсь - ограничить для всех скорость движение до 20 км/ч - и это даст возможность ездить по дорогам на самокатах

Сейчас ремонт дорог происходит за счёт налогов с продажи бензина. Нет машин = нет дорог. Или вы думаете, что владельцы самокатов будут скидыватся на ремонт дорог?

Нет машин - нет разбитых дорог. Если сделать, например, как во Вьетнаме, 200% налога при покупки машины и 20% от стоимости (вроде как новой) в год, то все проблемы решатся. И пробок не будет и дороги будут с нормм переходами и заборчиками вокруг. С местом для скутеров, велосипедов и общественного транспорта проблем не будет. И парковок будет достаточно.
зы. В Европе налог с бензина в раз 5 больше, а затраты на ремонт примерно одинаковые, так что не нойте.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:44

ssnet
Поэтому во Вьетнаме большинство покупают пикапы, поскольку это идёт как грузовой автомобиль и нет таких конских налогов. С другой стороны не стоит сравнивать реальную покупательную способность вьетнамца и зубожілого наріда, который получая официально минималку ездит на новом рейнж ровере.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:02

  Amid написав:ssnet
Поэтому во Вьетнаме большинство покупают пикапы, поскольку это идёт как грузовой автомобиль и нет таких конских налогов. С другой стороны не стоит сравнивать реальную покупательную способность вьетнамца и зубожілого наріда, который получая официально минималку ездит на новом рейнж ровере.

Я там множество пикапов не видел (я вообще не припомню , чтоб я там видел пикап) :mrgreen: Обычные крупные машины, т.к как там чем крупнее машина, тем большее приоритета на дороге. Чего там нет, там нет прикупить машину чтоб "была". Покупательная способность вьетнамца в крупном городе и наша в крупном городе примерно одинакова (за счте международных корпораций , где зп норм, и зачастую выше наших) и также имеет немалую теневую составляющую. Менталитет где-то схож, но они более жизнерадостны, толерантны и работящие. Но там ни кто не кричит "машину каждому", т.к все понимают, что города просто остановятся и по гратуарам вместо столиков кофешек будут стоять припаркованные машины. У нас же будут всякие му*** рассказывать , что ты под дождем должен стоять в луже возле пешеходного перехода и ждать пока кто-то соизволит остановится , а то в дождь тормозной путь длинный , а учитывать погодные условия это не царское дело. А если вдруг вздумаешь лугу обойти по сухомиу, то получи еще и штраф за переход в неположенном месте.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:07

  uaprofi написав:
  Amid написав:Давно пора, а то выбегают олени прямо под колёса, а ответственность водителя как за за человека.
Ещё велосипедистов тоже неплохо было бы прижать, а то мало того, что нормальным людям по городу мешают передвигаться, так ещё и ночью без фонарей и мигалок в чёрной одежде по проспекту Бандеры ездят


штрафы для пешеходов это полный бред!!!
(это походу выдумывают ещё один способ как забирать у людей деньги ... :( )
по крайней мере в населённых пунктах.
в городах нужно жёстко ограничить скорость транспортных средств до 10 (десяти) - 20 км/ч.
за превышение штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто!
и должна быть обязательная остановка любого транспортного средства перед пешеходным переходом (как перед знаком "STOP") - не остановился штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто!
Такие нововведение думаю действительно помогут снизить аварийность на дорогах!!!


вас часом не шаріков п.п. величають? а то пропозиції по змісту і інтелектуальному наповненню акурат один в один як в нього.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:11

Re: У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

safonovstanislav написав:
  Faceless написав:И что вам на фото не нравится, не понятно. Пробка выглядела бы лучше?

Дело не в фото, а в том, что таким велодорожкам позавидовали бы голландцы, только вот в Утрехте за день до этого в такую же погоду в такое же время дня реально пробки из велосипедистов, а тут такая шикарнейшая велоинфраструктура просто простаивает. И есть огромная вероятность, что в Украине будет то же самое.


И пусть будет, не вижу ничего плохого
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:12

Re: У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

v0f41k написав:
  safonovstanislav написав:
  Faceless написав:И что вам на фото не нравится, не понятно. Пробка выглядела бы лучше?

Дело не в фото, а в том, что таким велодорожкам позавидовали бы голландцы, только вот в Утрехте за день до этого в такую же погоду в такое же время дня реально пробки из велосипедистов, а тут такая шикарнейшая велоинфраструктура просто простаивает. И есть огромная вероятность, что в Украине будет то же самое.


Конский налог на владение авто в нидерландах - тоже крайность. Живущим на большом расстоянии от мегаполиса авто необходимы. В Украине целесообразно ввести налог на парковку авто на улицах мегаполисов. Хочешь авто в мегаполисе - покупай/арендуй гараж или паркинг или дорого плати за парковку. Не можешь позволить - езди на такси, ОТ или веле.
В Японии, насколько я знаю, такой принцип - нет парковки - авто не купить
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:16

Faceless
В Сингапуре, но там места очень мало, а всех очень много
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:57

  Amid написав:Faceless
В Сингапуре, но там места очень мало, а всех очень много

Это в Японии. В Сингапуре там жестче, пофиг на гараж, там надо надо купить сертификат на право владение авто на 10 лет. Их количество ясное дело ограничено. В Сигапуре вообще все продуманно, везде переходы где надо, пробки минимальны, такси не дорогие.
В Японии для тех кто живет в частном доме купить машину проблем нет. Главное чтоб было где ее ставить у офиса (а вот это проблема).
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:05

Re: У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

  uaprofi написав:Так вот эти преимущества пешеходов в жилой зоне хорошо бы расширить на все дороги в населённых пунктах.
и тут будет очень логично ограничение скорости ТС в городах до 20 км/ч.

А с какого перепугу 20??? Почему не 5 км/ч ??? Так сказать равенство для всех???
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