У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

Додано: П'ят 10 січ, 2020 12:02

Amid написав: ssnet

Поэтому во Вьетнаме большинство покупают пикапы, поскольку это идёт как грузовой автомобиль и нет таких конских налогов. С другой стороны не стоит сравнивать реальную покупательную способность вьетнамца и зубожілого наріда, который получая официально минималку ездит на новом рейнж ровере. Поэтому во Вьетнаме большинство покупают пикапы, поскольку это идёт как грузовой автомобиль и нет таких конских налогов. С другой стороны не стоит сравнивать реальную покупательную способность вьетнамца и зубожілого наріда, который получая официально минималку ездит на новом рейнж ровере.

Я там множество пикапов не видел (я вообще не припомню , чтоб я там видел пикап)Обычные крупные машины, т.к как там чем крупнее машина, тем большее приоритета на дороге. Чего там нет, там нет прикупить машину чтоб "была". Покупательная способность вьетнамца в крупном городе и наша в крупном городе примерно одинакова (за счте международных корпораций , где зп норм, и зачастую выше наших) и также имеет немалую теневую составляющую. Менталитет где-то схож, но они более жизнерадостны, толерантны и работящие. Но там ни кто не кричит "машину каждому", т.к все понимают, что города просто остановятся и по гратуарам вместо столиков кофешек будут стоять припаркованные машины. У нас же будут всякие му*** рассказывать , что ты под дождем должен стоять в луже возле пешеходного перехода и ждать пока кто-то соизволит остановится , а то в дождь тормозной путь длинный , а учитывать погодные условия это не царское дело. А если вдруг вздумаешь лугу обойти по сухомиу, то получи еще и штраф за переход в неположенном месте.