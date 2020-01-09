У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

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uaprofi написав:Как вариант повторюсь - ограничить для всех скорость движение до 20 км/ч - и это даст возможность ездить по дорогам на самокатах
Сейчас ремонт дорог происходит за счёт налогов с продажи бензина. Нет машин = нет дорог. Или вы думаете, что владельцы самокатов будут скидыватся на ремонт дорог?
Нет машин - нет разбитых дорог. Если сделать, например, как во Вьетнаме, 200% налога при покупки машины и 20% от стоимости (вроде как новой) в год, то все проблемы решатся. И пробок не будет и дороги будут с нормм переходами и заборчиками вокруг. С местом для скутеров, велосипедов и общественного транспорта проблем не будет. И парковок будет достаточно. зы. В Европе налог с бензина в раз 5 больше, а затраты на ремонт примерно одинаковые, так что не нойте.
ssnet Поэтому во Вьетнаме большинство покупают пикапы, поскольку это идёт как грузовой автомобиль и нет таких конских налогов. С другой стороны не стоит сравнивать реальную покупательную способность вьетнамца и зубожілого наріда, который получая официально минималку ездит на новом рейнж ровере.
Amid написав:ssnet Поэтому во Вьетнаме большинство покупают пикапы, поскольку это идёт как грузовой автомобиль и нет таких конских налогов. С другой стороны не стоит сравнивать реальную покупательную способность вьетнамца и зубожілого наріда, который получая официально минималку ездит на новом рейнж ровере.
Я там множество пикапов не видел (я вообще не припомню , чтоб я там видел пикап) Обычные крупные машины, т.к как там чем крупнее машина, тем большее приоритета на дороге. Чего там нет, там нет прикупить машину чтоб "была". Покупательная способность вьетнамца в крупном городе и наша в крупном городе примерно одинакова (за счте международных корпораций , где зп норм, и зачастую выше наших) и также имеет немалую теневую составляющую. Менталитет где-то схож, но они более жизнерадостны, толерантны и работящие. Но там ни кто не кричит "машину каждому", т.к все понимают, что города просто остановятся и по гратуарам вместо столиков кофешек будут стоять припаркованные машины. У нас же будут всякие му*** рассказывать , что ты под дождем должен стоять в луже возле пешеходного перехода и ждать пока кто-то соизволит остановится , а то в дождь тормозной путь длинный , а учитывать погодные условия это не царское дело. А если вдруг вздумаешь лугу обойти по сухомиу, то получи еще и штраф за переход в неположенном месте.
Amid написав:Давно пора, а то выбегают олени прямо под колёса, а ответственность водителя как за за человека. Ещё велосипедистов тоже неплохо было бы прижать, а то мало того, что нормальным людям по городу мешают передвигаться, так ещё и ночью без фонарей и мигалок в чёрной одежде по проспекту Бандеры ездят
штрафы для пешеходов это полный бред!!! (это походу выдумывают ещё один способ как забирать у людей деньги ... ) по крайней мере в населённых пунктах. в городах нужно жёстко ограничить скорость транспортных средств до 10 (десяти) - 20 км/ч. за превышение штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто! и должна быть обязательная остановка любого транспортного средства перед пешеходным переходом (как перед знаком "STOP") - не остановился штраф 10 тыс грн. но не меньше 10% стоимости авто! Такие нововведение думаю действительно помогут снизить аварийность на дорогах!!!
вас часом не шаріков п.п. величають? а то пропозиції по змісту і інтелектуальному наповненню акурат один в один як в нього.
Faceless написав:И что вам на фото не нравится, не понятно. Пробка выглядела бы лучше?
Дело не в фото, а в том, что таким велодорожкам позавидовали бы голландцы, только вот в Утрехте за день до этого в такую же погоду в такое же время дня реально пробки из велосипедистов, а тут такая шикарнейшая велоинфраструктура просто простаивает. И есть огромная вероятность, что в Украине будет то же самое.
Faceless написав:И что вам на фото не нравится, не понятно. Пробка выглядела бы лучше?
Дело не в фото, а в том, что таким велодорожкам позавидовали бы голландцы, только вот в Утрехте за день до этого в такую же погоду в такое же время дня реально пробки из велосипедистов, а тут такая шикарнейшая велоинфраструктура просто простаивает. И есть огромная вероятность, что в Украине будет то же самое.
Конский налог на владение авто в нидерландах - тоже крайность. Живущим на большом расстоянии от мегаполиса авто необходимы. В Украине целесообразно ввести налог на парковку авто на улицах мегаполисов. Хочешь авто в мегаполисе - покупай/арендуй гараж или паркинг или дорого плати за парковку. Не можешь позволить - езди на такси, ОТ или веле.
В Японии, насколько я знаю, такой принцип - нет парковки - авто не купить
Amid написав:Faceless В Сингапуре, но там места очень мало, а всех очень много
Это в Японии. В Сингапуре там жестче, пофиг на гараж, там надо надо купить сертификат на право владение авто на 10 лет. Их количество ясное дело ограничено. В Сигапуре вообще все продуманно, везде переходы где надо, пробки минимальны, такси не дорогие. В Японии для тех кто живет в частном доме купить машину проблем нет. Главное чтоб было где ее ставить у офиса (а вот это проблема).