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У Раді хочуть підвищити
штрафи пішоходам

У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:31

BIGor
Наверное с того, что общественный транспорт заработал на талончиках по 5 гривен.
Amid
 
Повідомлень: 1185
З нами з: 12.06.08
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