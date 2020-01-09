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У Раді хочуть підвищити
штрафи пішоходам

У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:31

BIGor
Наверное с того, что общественный транспорт заработал на талончиках по 5 гривен.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:47

  Конрад Карлович написав:
  uaprofi написав:Так вот эти преимущества пешеходов в жилой зоне хорошо бы расширить на все дороги в населённых пунктах.
и тут будет очень логично ограничение скорости ТС в городах до 20 км/ч.

А с какого перепугу 20??? Почему не 5 км/ч ??? Так сказать равенство для всех???

У него просто не хватает фантазии представить на секундочку, как к его ребенку на срочный вызов "мчится" Скорая помощь на скорости 20 км-час, или пожарные едут к нему, когда горит его дом. И только не надо здесь говорить, что ограничения скорости не будут касаться указанных служб - еще как будут! А учитывая, что пешеходы привыкнув к такому скоростному режиму автотранспорта, вообще перестанут смотреть по сторонам (а зачем ? авто и так остановится - я ведь на дороге царь и Бог!), то ДТП с участием пешеходов станет только больше.
LutsMan
 
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