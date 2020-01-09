У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам

BIGor
Наверное с того, что общественный транспорт заработал на талончиках по 5 гривен.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 16:31
BIGor
Наверное с того, что общественный транспорт заработал на талончиках по 5 гривен.
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:47
У него просто не хватает фантазии представить на секундочку, как к его ребенку на срочный вызов "мчится" Скорая помощь на скорости 20 км-час, или пожарные едут к нему, когда горит его дом. И только не надо здесь говорить, что ограничения скорости не будут касаться указанных служб - еще как будут! А учитывая, что пешеходы привыкнув к такому скоростному режиму автотранспорта, вообще перестанут смотреть по сторонам (а зачем ? авто и так остановится - я ведь на дороге царь и Бог!), то ДТП с участием пешеходов станет только больше.
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