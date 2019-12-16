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На що українці витрачали
найбільше грошей (дані за ІІІ...

На що українці витрачали найбільше грошей (дані за ІІІ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:30

На що українці витрачали найбільше грошей (дані за ІІІ...

Пропонуємо до обговорення:
Українці у третьому кварталі 2019 року найбільше витратили на товари і послуги - 840,7 млрд грн.

Дивися повний текст На що українці витрачали найбільше грошей (дані за ІІІ квартал 2019 року).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 13:30

Українці у третьому кварталі 2019 року найбільше витратили на товари і послуги – 840,7 млрд грн.
зарплата – 449,9 млрд грн, або 47,3% від усіх доходів;
Тоб-то 50% зарплат у конвертах.
pogorelets
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