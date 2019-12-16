Українці у третьому кварталі 2019 року найбільше витратили на товари і послуги - 840,7 млрд грн.
Дивися повний текст На що українці витрачали найбільше грошей (дані за ІІІ квартал 2019 року).
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Додано: Чет 09 січ, 2020 13:30
На що українці витрачали найбільше грошей (дані за ІІІ...
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Дивися повний текст На що українці витрачали найбільше грошей (дані за ІІІ квартал 2019 року).
Додано: Чет 09 січ, 2020 13:30
Українці у третьому кварталі 2019 року найбільше витратили на товари і послуги – 840,7 млрд грн.
зарплата – 449,9 млрд грн, або 47,3% від усіх доходів;
Тоб-то 50% зарплат у конвертах.
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