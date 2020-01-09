Бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький вважає, що за певних умов економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 14:18
Економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі,...
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Дивися повний текст Економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен.
Додано: Чет 09 січ, 2020 17:56
Боюсь, что за будущие 15 лет, экономика Украины как бы наоборот не упала в несколько раз))
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