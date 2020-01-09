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Економіка України може за 15
років досягти рівня Польщі,...

Економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:18

Економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі,...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький вважає, що за певних умов економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі.

Дивися повний текст Економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі, - бізнес-омбудсмен.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:56

Боюсь, что за будущие 15 лет, экономика Украины как бы наоборот не упала в несколько раз))
dimonasvilli
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