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Представник МВФ: Споживачі
виграють від подорожчання гривні

Представник МВФ: Споживачі виграють від подорожчання гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:45

Представник МВФ: Споживачі виграють від подорожчання гривні

Пропонуємо до обговорення:
Українські споживачі виграють від подорожчання гривні.

Дивися повний текст Представник МВФ: Споживачі виграють від подорожчання гривні.
R2
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Вже час написати, як споживачі виграють від послабленя гривні!
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:47

  alexander_khirhyalan написав:Вже час написати, як споживачі виграють від послабленя гривні!

І коли це трапиться теж нехай скаже. Бо гривня вже рік зростає, а споживачі нічого не відчувають - ціни як росли вгору так і ростуть.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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