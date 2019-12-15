Українські споживачі виграють від подорожчання гривні.
Дивися повний текст Представник МВФ: Споживачі виграють від подорожчання гривні.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 14:45
Представник МВФ: Споживачі виграють від подорожчання гривні
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Дивися повний текст Представник МВФ: Споживачі виграють від подорожчання гривні.
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:47
І коли це трапиться теж нехай скаже. Бо гривня вже рік зростає, а споживачі нічого не відчувають - ціни як росли вгору так і ростуть.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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