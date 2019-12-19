У 2020 році на автомобільні дороги з держбюджету спрямують рекордну суму.
Дивися повний текст На дороги витратять рекордні гроші: які траси відремонтують у 2020 році.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 14:52
На дороги витратять рекордні гроші: які траси...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На дороги витратять рекордні гроші: які траси відремонтують у 2020 році.
Додано: Чет 09 січ, 2020 14:52
Помнится как летом Гройсман по планам написанным ещё в 2017 году рассчитывать направить в 2020 все 100% акзизов на дороги или 75 млрд. грн денег. Потом Гончарук начал рассказывать, что этого мало, что он увеличит на 2020 год эту сумму в 2 раза - до 150 млрд, источник дополнительных денег - выведение заправок из тени. Прошло 4 месяца, о 150 млрд. забыл уже и сам Гончарук, даже 75 млрд не получилось - 73,7, а потом и ещё 10% акциза оттяпали - до 69,7, не удивлюсь если и эта сумма окажется не окончательной..., балаболам не месло у власти, но к сожалению они сейчас там...
Додано: Чет 09 січ, 2020 15:37
Re: дороги дороги
Рекорд за рекордом. Суммы все растут.
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