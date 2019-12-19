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На дороги витратять
рекордні гроші: які траси...

На дороги витратять рекордні гроші: які траси...
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:52

На дороги витратять рекордні гроші: які траси...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році на автомобільні дороги з держбюджету спрямують рекордну суму.

Дивися повний текст На дороги витратять рекордні гроші: які траси відремонтують у 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 14:52

Помнится как летом Гройсман по планам написанным ещё в 2017 году рассчитывать направить в 2020 все 100% акзизов на дороги или 75 млрд. грн денег. Потом Гончарук начал рассказывать, что этого мало, что он увеличит на 2020 год эту сумму в 2 раза - до 150 млрд, источник дополнительных денег - выведение заправок из тени. Прошло 4 месяца, о 150 млрд. забыл уже и сам Гончарук, даже 75 млрд не получилось - 73,7, а потом и ещё 10% акциза оттяпали - до 69,7, не удивлюсь если и эта сумма окажется не окончательной..., балаболам не месло у власти, но к сожалению они сейчас там...
sumy4
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 15:37

Re: дороги дороги

Рекорд за рекордом. Суммы все растут.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 19:46

- завершение реконструкции дороги М-03 на участке Лубны – Полтава – Валки;
- завершение строительства Юго-Западного объезда Полтавы;

10й год... и снова...
С прошлого года - только интерсити или самолётом, - надоело. Пока не будет норм дорог, больше ни ногой (колесом) в это г... "трасса международного значения".
nikitash
 
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