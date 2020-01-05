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Індексацію зарплати
хочуть скасувати

Індексацію зарплати хочуть скасувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:21

Індексацію зарплати хочуть скасувати

Пропонуємо до обговорення:
У зареєстрованому ВРУ законопроєкті "Про працю" пропонують скасувати індексаціяю заробітних плат українців.

Дивися повний текст Індексацію зарплати хочуть скасувати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:21

я щось вже не встигаю фіксувати покращення... епоха "бєдності" вже скінчилася чи ні?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:27

Епоха бєдності ще не почалася, як слід...
vlinev2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:35

Re: Індексацію зарплати хочуть скасувати

Индексация копеечная последние несколько лет, но зато источник головной боли всех бухгалтеров, ФОПов с наемными, плюс источник могучих штрафов при любой проверке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:38

  freeze написав:Индексация копеечная последние несколько лет, но зато источник головной боли всех бухгалтеров, ФОПов с наемными, плюс источник могучих штрафов при любой проверке.

Оно то да, ибо индексируется ж не вся ЗП. Но вместо того, чтобы привести в чувство этот алгоритм, съехали на "регулирование минималкой"
Faceless
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