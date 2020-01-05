У зареєстрованому ВРУ законопроєкті "Про працю" пропонують скасувати індексаціяю заробітних плат українців.
Дивися повний текст Індексацію зарплати хочуть скасувати.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 16:21
Індексацію зарплати хочуть скасувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індексацію зарплати хочуть скасувати.
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:21
я щось вже не встигаю фіксувати покращення... епоха "бєдності" вже скінчилася чи ні?
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:35
Re: Індексацію зарплати хочуть скасувати
Индексация копеечная последние несколько лет, но зато источник головной боли всех бухгалтеров, ФОПов с наемными, плюс источник могучих штрафов при любой проверке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:38
Оно то да, ибо индексируется ж не вся ЗП. Но вместо того, чтобы привести в чувство этот алгоритм, съехали на "регулирование минималкой"
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