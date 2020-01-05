Індексацію зарплати хочуть скасувати

Додано: Чет 09 січ, 2020 16:35

Индексация копеечная последние несколько лет, но зато источник головной боли всех бухгалтеров, ФОПов с наемными, плюс источник могучих штрафов при любой проверке.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.