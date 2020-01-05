У зареєстрованому ВРУ законопроєкті "Про працю" пропонують скасувати індексаціяю заробітних плат українців.
Дивися повний текст Індексацію зарплати хочуть скасувати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:21
Індексацію зарплати хочуть скасувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індексацію зарплати хочуть скасувати.
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:21
я щось вже не встигаю фіксувати покращення... епоха "бєдності" вже скінчилася чи ні?
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:35
Re: Індексацію зарплати хочуть скасувати
Индексация копеечная последние несколько лет, но зато источник головной боли всех бухгалтеров, ФОПов с наемными, плюс источник могучих штрафов при любой проверке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:38
Оно то да, ибо индексируется ж не вся ЗП. Но вместо того, чтобы привести в чувство этот алгоритм, съехали на "регулирование минималкой"
Додано: Чет 09 січ, 2020 17:02
"повышение заработной платы по результатам переговоров сторон трудовых отношений." - типа каждый должен будет просить у босса. Очевидно, что тогда зарплата у длинноногих блондинок с большим размером будет выше остального персонала.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:10
Re: Індексацію зарплати хочуть скасувати
Так по условиям договоренностей с МВФ индексацию уже и так отменили и по бюджетникам давно не платят. Теперь не знают, как это дело "узаконить"...
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:19
А у нас была индексация?
Я думал, поднимают минималку/прожиточный минимум и все привязанные к ним выплаты.
Как это понимать?
Максимальная сумма индексации - до прожиточного минимума?
Он вроде 2к сейчас.
Привяжите до прожиточного минимума тогда эти выплаты и все.
У нас это есть точно?
У тех, кто на полминималки?
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:40
Re: Індексацію зарплати хочуть скасувати
У всех есть. Если ЗП не пересматривалась несколько лет, то "индексация" может быть пару сотен грн, даже если ЗП десятки тысяч
Додано: Чет 09 січ, 2020 23:46
Чтобы вы понимали порядок цифр и о чем речь.
Если у вас в январе прошлого года зарплата была 5000 грн, то к декабрю она должна была быть проиндексирована до 5065 грн.
Как я понимаю в любой фирме хозяин за год и так хотя бы 100 грн накидывает. Если повышение зарплаты, в нашем примере 100 грн, превышает величину индексации, в нашем примере 65 грн, то индексация не начисляется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|