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Індексацію зарплати
хочуть скасувати

Індексацію зарплати хочуть скасувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:21

Індексацію зарплати хочуть скасувати

Пропонуємо до обговорення:
У зареєстрованому ВРУ законопроєкті "Про працю" пропонують скасувати індексаціяю заробітних плат українців.

Дивися повний текст Індексацію зарплати хочуть скасувати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:21

я щось вже не встигаю фіксувати покращення... епоха "бєдності" вже скінчилася чи ні?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:27

Епоха бєдності ще не почалася, як слід...
vlinev2
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:35

Re: Індексацію зарплати хочуть скасувати

Индексация копеечная последние несколько лет, но зато источник головной боли всех бухгалтеров, ФОПов с наемными, плюс источник могучих штрафов при любой проверке.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:38

  freeze написав:Индексация копеечная последние несколько лет, но зато источник головной боли всех бухгалтеров, ФОПов с наемными, плюс источник могучих штрафов при любой проверке.

Оно то да, ибо индексируется ж не вся ЗП. Но вместо того, чтобы привести в чувство этот алгоритм, съехали на "регулирование минималкой"
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 17:02

"повышение заработной платы по результатам переговоров сторон трудовых отношений." - типа каждый должен будет просить у босса. Очевидно, что тогда зарплата у длинноногих блондинок с большим размером будет выше остального персонала. :D
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 21:10

Re: Індексацію зарплати хочуть скасувати

Так по условиям договоренностей с МВФ индексацию уже и так отменили и по бюджетникам давно не платят. Теперь не знают, как это дело "узаконить"...
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:19

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12

А у нас была индексация?
Я думал, поднимают минималку/прожиточный минимум и все привязанные к ним выплаты.

Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Как это понимать?
Максимальная сумма индексации - до прожиточного минимума?
Он вроде 2к сейчас.
Привяжите до прожиточного минимума тогда эти выплаты и все.

Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103 відсотка.

У нас это есть точно?
У тех, кто на полминималки?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:40

Re: Індексацію зарплати хочуть скасувати

M-A-X написав:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12

А у нас была индексация?
Я думал, поднимают минималку/прожиточный минимум и все привязанные к ним выплаты.

Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Как это понимать?
Максимальная сумма индексации - до прожиточного минимума?
Он вроде 2к сейчас.
Привяжите до прожиточного минимума тогда эти выплаты и все.

Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 103 відсотка.

У нас это есть точно?
У тех, кто на полминималки?


У всех есть. Если ЗП не пересматривалась несколько лет, то "индексация" может быть пару сотен грн, даже если ЗП десятки тысяч
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:46

  M-A-X написав:У нас это есть точно?


Чтобы вы понимали порядок цифр и о чем речь.
Если у вас в январе прошлого года зарплата была 5000 грн, то к декабрю она должна была быть проиндексирована до 5065 грн.
Как я понимаю в любой фирме хозяин за год и так хотя бы 100 грн накидывает. Если повышение зарплаты, в нашем примере 100 грн, превышает величину индексации, в нашем примере 65 грн, то индексация не начисляется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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