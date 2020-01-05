Індексацію зарплати хочуть скасувати

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Чтобы вы понимали порядок цифр и о чем речь. Если у вас в январе прошлого года зарплата была 5000 грн, то к декабрю она должна была быть проиндексирована до 5065 грн. Как я понимаю в любой фирме хозяин за год и так хотя бы 100 грн накидывает. Если повышение зарплаты, в нашем примере 100 грн, превышает величину индексации, в нашем примере 65 грн, то индексация не начисляется.
По моему индексация не начисляется при любом повышении за последние полгода вообще, потому можно 2 грн накинуть раз в полгода, гривну на аванс и гривну на ЗП, чтобы не парится с расчётами. Но это не точно
давно бы так! индексировать нужно пенсии и другие соц выплаты. а по ЗП на шо договорились то и платить. А так хорошо бы и минимальную ЗП отменить Нужно оставлять только минимальную часовую оплату, а дальше как договорились
Faceless написав:По моему индексация не начисляется при любом повышении за последние полгода вообще, потому можно 2 грн накинуть раз в полгода, гривну на аванс и гривну на ЗП, чтобы не парится с расчётами. Но это не точно
Да так многие и делали, но в прошлом году Гоструда разъясняло в сторону ужесточения. Хотя многие не согласны, и даже в судах оспаривают.
Я просто каждые три месяца повышаю официальную зарплату на 100 грн, получается новый базовый месяц, всё будет выше всяких индексаций и чем потом судиться из-за копеек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.