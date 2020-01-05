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Індексацію зарплати
хочуть скасувати

Індексацію зарплати хочуть скасувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:55

Re: Індексацію зарплати хочуть скасувати

freeze написав:
  M-A-X написав:У нас это есть точно?


Чтобы вы понимали порядок цифр и о чем речь.
Если у вас в январе прошлого года зарплата была 5000 грн, то к декабрю она должна была быть проиндексирована до 5065 грн.
Как я понимаю в любой фирме хозяин за год и так хотя бы 100 грн накидывает. Если повышение зарплаты, в нашем примере 100 грн, превышает величину индексации, в нашем примере 65 грн, то индексация не начисляется.


По моему индексация не начисляется при любом повышении за последние полгода вообще, потому можно 2 грн накинуть раз в полгода, гривну на аванс и гривну на ЗП, чтобы не парится с расчётами. Но это не точно :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 23:56

давно бы так!
индексировать нужно пенсии и другие соц выплаты.
а по ЗП на шо договорились то и платить.
А так хорошо бы и минимальную ЗП отменить
Нужно оставлять только минимальную часовую оплату, а дальше как договорились
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uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 00:05

  Faceless написав:По моему индексация не начисляется при любом повышении за последние полгода вообще, потому можно 2 грн накинуть раз в полгода, гривну на аванс и гривну на ЗП, чтобы не парится с расчётами. Но это не точно


Да так многие и делали, но в прошлом году Гоструда разъясняло в сторону ужесточения.
Хотя многие не согласны, и даже в судах оспаривают.

Я просто каждые три месяца повышаю официальную зарплату на 100 грн, получается новый базовый месяц, всё будет выше всяких индексаций и чем потом судиться из-за копеек.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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